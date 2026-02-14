Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Динамо СамаркандЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
Пюник1 тайм
Ахмат
1 - 1 1 1
АГМК1 тайм

Форвард "Факела" Гонгадзе перешел в "Челябинск" - источник

Нападающий воронежского "Факела" перешел в "Челябинск".
Фото: ФК "Факел"
По информации источника, "Челябинск" арендовал Георгия Гонгадзе до конца текущего сезона.

Российский нападающий в текущем сезоне за "Факел" провел 22 матча и забил 2 гола. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 450 тысяч евро.

На данный момент "Челябинск" занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 32 очка в 21-м матче. "Факел" располагается на первой строчке с 48 баллами в своем активе.

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится