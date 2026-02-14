По информации источника, "Челябинск" арендовал Георгия Гонгадзе до конца текущего сезона.
Российский нападающий в текущем сезоне за "Факел" провел 22 матча и забил 2 гола. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 450 тысяч евро.
На данный момент "Челябинск" занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 32 очка в 21-м матче. "Факел" располагается на первой строчке с 48 баллами в своем активе.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
Форвард "Факела" Гонгадзе перешел в "Челябинск" - источник
Фото: ФК "Факел"