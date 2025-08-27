Агкацев: Кордоба хочет забивать на каждой тренировке "Краснодара"

"Кордоба всегда эмоционально празднует голы. Ему в каждой игре важно забивать. И на каждой тренировке он тоже хочет забивать", - цитирует Агкацева "Чемпионат".
Центральный нападающий "Краснодара" Джон Кордоба отметился дублем в ворота "Крыльев Советов" в матче 6-го тура РПЛ. Игра проходила в Самаре и завершилась со счетом 0:6 в пользу гостей. Всего в активе 32-летнего колумбийского форварда три забитых мяча и одна голевая передача в 6 играх текущего чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"