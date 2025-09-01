"У меня спазм двух задних мышц, из-за этого заменили. Сейчас есть небольшое воспаление, но чувствую себя нормально. Восстановлюсь за три дня, а потом снова в бой", — приводит слова Ненахова "Матч ТВ".
Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги "Локомотива" с "Крыльями Советов" состоялся в воскресенье, 31 августа, и завершился ничьей со счетом 2:2. Ненахов был заменен на 79?й минуте встречи. После этого тура железнодорожники занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 15 очков. 13 сентября команда Михаила Галактионова на выезде сыграет с "Ахматом".
Ненахов объяснил, почему его заменили в матче с "Крыльями"
Защитник "Локомотива" Максим Ненахов рассказал, с чем была связана его замена в матче с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Локомотив"