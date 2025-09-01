Матчи Скрыть

В "Динамо" рассказали о состоянии здоровья Зайнутдинова

В пресс-службе "Динамо" сообщили, что защитник Бахтиер Зайнутдинов останется во время международной паузы в расположении клуба.
Фото: ФК "Динамо"
- Бахтиер Зайнутдинов продолжает восстановление от травмы, полученной в игре с ЦСКА, в расположении "Динамо". Ближайшая неделя покажет, когда он сможет вернуться в общую группу и принимать участие в матчах.

27-летний защитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов перебрался в стан московского "Динамо" нынешним летом из турецкого "Бешикташа". В составе бело-голубых Зайнутдинов принял участие в 4 матчах РПЛ и Кубка России, в которых провел на поле суммарно 129 минут и не отличился результативными действиями.

Источник: "СЭ"

