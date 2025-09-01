В "Зените" прокомментировали смену спортивного гражданства Сантоса

"Что планирует делать "Зенит" после смены спортивного гражданства Дугласа Сантоса? Следить за его успехами в сборной Бразилии, и он будет выходить на поле как легионер", - цитирует Медведева "СЭ".
Напомним, в октябре прошлого года защитник "Зенита" Дуглас Сантос получил российский паспорт и сменил свое спортивное гражданство, в результате чего перестал быть в РПЛ легионером.
В августе футболист получил вызов в национальную сборную Бразилии на матчи отборочного турнира ЧМ-2026, которые состоятся в сентябре. Таким образом бразилец вновь будет считаться легионером в составе сине-бело-голубых.
Советник председателя правления "Зенита" Александр Медведев высказался о ситуации со сменой спортивного гражданства защитника Дугласа Сантоса.
