- Я бы посоветовал остаться. Сейчас Доннарумма ушёл, а Матвей уже в команде год. Сейчас ситуация другая, в пользу Матвея, - сказал Кафанов "Чемпионату".
Вчера стало известно, что основной вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма перешел в "Манчестер Сити".
Напомним, Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В прошлом сезоне Сафонов в составе парижан выиграл 5 трофеев.
Кафанов дал совет Сафонову по поводу футбольного будущего
Тренер сборной России Виталий Кафанов порекомендовал вратарю Матвею Сафонову остаться в "ПСЖ".
