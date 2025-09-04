Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:00
ФакелНе начат
Спартак Кострома
17:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
УэльсНе начат
Литва
19:00
МальтаНе начат
Грузия
19:00
ТурцияНе начат
Болгария
21:45
ИспанияНе начат
Лихтенштейн
21:45
БельгияНе начат
Нидерланды
21:45
ПольшаНе начат
Люксембург
21:45
Северная ИрландияНе начат
Словакия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
ФинляндияНе начат
Гибралтар
19:00
АлбанияНе начат
Россия
20:00
ИорданияНе начат

Антон Миранчук объяснил, почему решил вернуться в Россию

Полузащитник сборной России Антон Миранчук объяснил, почему решил перейти в московское "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"У меня был еще год контракта, изначально я планировал его доработать. Но сыграл тот фактор, что Валерий Георгиевич [Карпин] возглавил "Динамо". Я понимаю, что с ним я могу стать лучше как футболист. Хочу постараться добиться результатов с новой командой", - цитирует Миранчука "СЭ".

Антон Миранчук в летнее трансферное окно перешел из швейцарского "Сьона" в московское "Динамо" за 2,5 миллиона евро и заключил контракт до июня 2027 года. Российский полузащитник провел за бело-голубых 3 матча и не отметился результативными действиями. Ранее полузащитник выступал за столичный "Локомотив", на счету футболиста 31 матч в составе национальной команды России.

После 7 сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 10 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками.

