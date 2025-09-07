"Кто это такой вообще? Он не играл. Где он работал? Он не знает, как по мячу ударить. Хорошо, что раскусили этого клоуна! Такого же как Тедеско, который случайно попал в футбол", - приводит слова Мостового "СЭ".
Гильермо Абаскаль был главным тренером московского "Спартака" с лета 2022 года по апрель 2024 года - под руководством испанского специалиста красно-белые становились бронзовыми призерами чемпионата страны.
Доменико Тедеско возглавлял красно-белых с 2019 по 2021 год. На данный момент главным тренером "Спартака" является сербский специалист Деян Станкович - его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
"Хорошо, что раскусили этого клоуна! Такого же как Тедеско". Мостовой - об Абаскале
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о бывшем главном тренере "Спартака" Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"