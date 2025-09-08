Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
0 - 0 0 0
Чайка1 тайм
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
Сокол1 тайм
Урал
1 - 1 1 1
Нефтехимик1 тайм
Факел
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
21:45
Фарерские островаНе начат
Греция
21:45
ДанияНе начат
Беларусь
21:45
ШотландияНе начат
Израиль
21:45
ИталияНе начат
Хорватия
21:45
ЧерногорияНе начат
Швейцария
21:45
СловенияНе начат
Косово
21:45
ШвецияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
19:30
МЛ ВитебскНе начат

"Изумрудная поляна, не у всех в РПЛ такие есть". Газинский рассказал, где играет после ухода из "Краснодара"

Экс-игрок "Краснодара" Юрий Газинский рассказал, что выступает за "Колос" из села Белая Глина в первенстве Краснодарского края.
Фото: ФК "Краснодар"
"Зачем мне эта медиалига? Опять оставлять семью из-за футбола? Друзья позвали на край — почему не побегать? У нас просто изумрудная поляна! Не у всех в РПЛ такие есть. Спокойно надеваю черные шиповки "адик" и свой часик играю", - сказал Газинский в интервью Sport24.

Юрий Газинский выступал за "Краснодар" с 2013 по 2022 год, а также в сезоне-2024/2025. В прошлом сезоне полузащитник провел за южан во всех турнирах 7 матчей и отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Также Газинский выступал за екатеринбургский "Урал" и московское "Торпедо". На счету футболиста 21 матч в составе национальной команды России.

В августе текущего года экс-полузащитник сборной России объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 36 лет.

