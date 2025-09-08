В Минспорта объяснили перенос встречи Дегтярева с представителями клубов РПЛ

В пресс-службе Министерства спорта России объяснили, с чем связан перенос встречи главы ведомства Михаила Дегтярева с представителями клубов РПЛ.

Фото: ТАСС





Встреча министра спорта РФ Михаила Дегтярева с представителями РПЛ должна была состояться во вторник, 9 сентября. На ней планировалось обсуждение вопроса об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе, а также изменение потолка зарплат.



