Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
1 - 0 1 0
ЧайкаЗавершен
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
СоколЗавершен
Урал
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
0 - 0 0 0
Фарерские острова1 тайм
Греция
0 - 0 0 0
Дания1 тайм
Беларусь
0 - 0 0 0
Шотландия1 тайм
Израиль
0 - 0 0 0
Италия1 тайм
Хорватия
0 - 0 0 0
Черногория1 тайм
Швейцария
0 - 0 0 0
Словения1 тайм
Косово
0 - 0 0 0
Швеция1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
5 - 0 5 0
МЛ ВитебскЗавершен

В Минспорта объяснили перенос встречи Дегтярева с представителями клубов РПЛ

В пресс-службе Министерства спорта России объяснили, с чем связан перенос встречи главы ведомства Михаила Дегтярева с представителями клубов РПЛ.
Фото: ТАСС
"Это связано с дополняющимся графиком министра. Запланированная встреча с руководством РФС, РПЛ и футбольных клубов обязательно состоится в ближайшие недели", — приводит сообщение пресс-службы "Спорт-Экспресс".

Встреча министра спорта РФ Михаила Дегтярева с представителями РПЛ должна была состояться во вторник, 9 сентября. На ней планировалось обсуждение вопроса об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе, а также изменение потолка зарплат.

Напомним, 4 сентября в рамках Восточного экономического форума Дегтярев заявил о планах постепенного изменения лимита на легионеров в РПЛ к 2028 году. Предполагается, что к этому времени клубы смогут заявлять в составе максимум 10 иностранных игроков, но выпускать на поле одновременно только 5 из них.

