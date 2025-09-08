Гладилин: сборной России выйти из группы на ЧМ вполне реально

- В матчах с Иорданией и Катаром было видно, что наши парни выглядят достойно. Выйти из группы на ЧМ вполне реально было бы сейчас. А вот дальше… Тут многое зависит от сетки плей-офф, - сказал Гладилин "РБ Спорт".
Вчера, 7 сентября, сборная России одержала победу над Катаром со счетом 4:1. Голами в составе нашей команды отличились Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук.
Также 4 сентября наша сборная провела матч с национальной командой Иордании. Встреча завершилась со счетом 0:0.
Бывший игрок "Спартака" Валерий Гладилин оценил игру сборной России в сентябрьских матчах.
