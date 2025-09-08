Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
1 - 0 1 0
ЧайкаЗавершен
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
СоколЗавершен
Урал
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
0 - 0 0 0
Фарерские острова1 тайм
Греция
0 - 0 0 0
Дания1 тайм
Беларусь
0 - 0 0 0
Шотландия1 тайм
Израиль
0 - 0 0 0
Италия1 тайм
Хорватия
0 - 0 0 0
Черногория1 тайм
Швейцария
0 - 0 0 0
Словения1 тайм
Косово
0 - 0 0 0
Швеция1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
5 - 0 5 0
МЛ ВитебскЗавершен

Гладилин: сборной России выйти из группы на ЧМ вполне реально

Бывший игрок "Спартака" Валерий Гладилин оценил игру сборной России в сентябрьских матчах.
Фото: РФС
- В матчах с Иорданией и Катаром было видно, что наши парни выглядят достойно. Выйти из группы на ЧМ вполне реально было бы сейчас. А вот дальше… Тут многое зависит от сетки плей-офф, - сказал Гладилин "РБ Спорт".

Вчера, 7 сентября, сборная России одержала победу над Катаром со счетом 4:1. Голами в составе нашей команды отличились Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук.

Также 4 сентября наша сборная провела матч с национальной командой Иордании. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится