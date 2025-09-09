Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Армения
2 - 1 2 1
ИрландияЗавершен
Азербайджан
1 - 1 1 1
УкраинаЗавершен
Франция
0 - 0 0 0
Исландия1 тайм
Сербия
0 - 0 0 0
Англия1 тайм
Албания
0 - 0 0 0
Латвия1 тайм
Венгрия
0 - 0 0 0
Португалия1 тайм
Норвегия
1 - 0 1 0
Молдова1 тайм
Кипр
0 - 1 0 1
Румыния1 тайм
Босния и Герцеговина
0 - 0 0 0
Австрия1 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Эстония
0 - 0 0 0
АндорраЗавершен

Горшков - о старте "Зенита": нащупываем свою игру

Защитник "Зенита" Юрий Горшков поделился мнением о старте сезона своей команды.
Фото: ФК "Зенит"
"Это наши клубные дела. Внутри разберёмся. Тренерский штаб подскажет и укажет - что не так. По последним двум матчам мы нащупываем свою игру", - сказал Горшков в интервью "Чемпионату".

Юрий Горшков перешёл в "Зенит" летом 2024 года. В этом сезоне защитник принял участие в пяти матчах петербургской команды во всех турнирах, отметился одним забитым мячом.

После семи сыгранных туров сине-бело-голубые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. В восьмом туре чемпионата России команда Сергея Семака сыграет на выезде с калининградской "Балтикой".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится