"Это наши клубные дела. Внутри разберёмся. Тренерский штаб подскажет и укажет - что не так. По последним двум матчам мы нащупываем свою игру", - сказал Горшков в интервью "Чемпионату".
Юрий Горшков перешёл в "Зенит" летом 2024 года. В этом сезоне защитник принял участие в пяти матчах петербургской команды во всех турнирах, отметился одним забитым мячом.
После семи сыгранных туров сине-бело-голубые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. В восьмом туре чемпионата России команда Сергея Семака сыграет на выезде с калининградской "Балтикой".
Горшков - о старте "Зенита": нащупываем свою игру
Защитник "Зенита" Юрий Горшков поделился мнением о старте сезона своей команды.
Фото: ФК "Зенит"