Вингер "Крыльев Советов" не перейдет в "Локомотив - Карпов

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.
- "Локомотив" и "Крылья" не договорились по Олейникову. Москвичи настаивают на аренде Ивана, самарцев такой вариант не устраивает, - написал Карпов в своем телеграмм-канале.
Иван Олейников выступает за "Крылья Советов" с лета прошлого года. В текущем сезоне российский полузащитник принял участие в пяти матчах во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего Олейникова составляет 1,4 миллиона евро.
Фото: ПФК "Крылья Советов"