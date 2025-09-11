Матчи Скрыть

Футболист ЦСКА занимается по индивидуальной программе - "СЭ"

"Армейцы" продолжают подготовку к 8-му туру чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает источник, крайний нападающий московского ЦСКА Кирилл Глебов готовится к матчу 8-го тура РПЛ против "Ростова" по индивидуальной программе.

Напомним, ранее пресс-служба "армейцев" сообщила, что футболист получил травму мышц бедра в товарищеской игре за сборную России с национальной командой Иордании (0:0).

Вернувшись в расположение клуба, вингер прошел медицинское обследование, по результатам которого стало известно, что ему предстоит пропустить около трех-четырех недель.

Источник: "СЭ"

