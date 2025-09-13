- Это главный тренер футбольного клуба "Спартак". И что будет через какое-то неизвестное количество времени, я вам сказать не могу. У меня нет магического шара, чтобы делать предсказания. Но сегодня Деян Станкович является нашим главным тренером. И мы его полностью поддерживаем.
Деян Станкович возглавляет "Спартак" с лета прошлого года. Под его руководством московская команда финишировала на четвертом месте в РПЛ по итогам прошлого сезона и дошла до финала Пути регионов Кубка России.
В семи стартовых турах чемпионата России 2025/2026 красно-белые набрали 11 очков и занимают седьмую строчку в турнирной таблице. Сегодня, 13 сентября, команда Станковича сыграет в рамках 8-го тура против московского "Динамо".
Источник: "Чемпионат"
В "Спартаке" ответили на вопрос о будущем Станковича
Спортивный директор "Спартака" Фрэнсис Кахигао выразил поддержку главному тренеру команды Деяну Станковичу.
Фото: РПЛ