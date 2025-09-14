Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ЗенитЗавершен
Ростов
1 - 0 1 0
ЦСКА2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧелябинскЗавершен
Сокол
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Ротор
3 - 0 3 0
КАМАЗЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Леванте
2 - 2 2 2
БетисЗавершен
Осасуна
1 - 0 1 0
Райо Вальекано2 тайм
Барселона
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
Аталанта
4 - 1 4 1
ЛеччеЗавершен
Пиза
0 - 1 0 1
УдинезеЗавершен
Сассуоло
1 - 0 1 0
ЛациоЗавершен
Милан
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
2 - 1 2 1
АугсбургЗавершен
Боруссия М
0 - 4 0 4
ВердерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
2 - 1 2 1
ТулузаЗавершен
Страсбург
1 - 0 1 0
ГаврЗавершен
Брест
1 - 2 1 2
ПарижЗавершен
Метц
1 - 1 1 1
АнжеЗавершен
ПСЖ
2 - 0 2 0
ЛансЗавершен
Ренн
21:45
ЛионНе начат

Саусь - о ничьей с "Зенитом": мы потеряли два очка

Защитник "Балтики" Владислав Саусь прокомментировал ничью команды с "Зенитом" в 8-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Очень сильно хотелось сыграть с "Зенитом". К сожалению, сегодня не получилось выиграть, хотя для этого было очень много шансов. В первом тайме не хватило конкретного завершения, ударов в створ. Во втором тайме тоже было пару убойных моментов, но не смогли забить. Судя по моментам, мы скорее потеряли два очка", - сказал Саусь в интервью "Чемпионату".

Сегодня, 14 сентября "Балтика" принимала на своем поле "Зенит" в рамках 8-го тура чемпионата России. Матч завершился вничью со счётом 0:0.

На данный момент калининградцы находятся на втором месте в турнирной таблице, 16 очков. Команда Талалаева продлила свою беспроигрышную серию, повторив достижение для новичков РПЛ.

Владислав Саусь является воспитанником "Зенита". За основной состав петербуржцев он сыграл один матч. В этом сезоне в составе "Балтики" защитник провёл 8 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.

В следующем туре "Балтика" на своём поле примет "Ростов". Игра пройдёт в воскресенье, 21 сентября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится