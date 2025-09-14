Саусь - о ничьей с "Зенитом": мы потеряли два очка

"Очень сильно хотелось сыграть с "Зенитом". К сожалению, сегодня не получилось выиграть, хотя для этого было очень много шансов. В первом тайме не хватило конкретного завершения, ударов в створ. Во втором тайме тоже было пару убойных моментов, но не смогли забить. Судя по моментам, мы скорее потеряли два очка", - сказал Саусь в интервью "Чемпионату".
Сегодня, 14 сентября "Балтика" принимала на своем поле "Зенит" в рамках 8-го тура чемпионата России. Матч завершился вничью со счётом 0:0.
На данный момент калининградцы находятся на втором месте в турнирной таблице, 16 очков. Команда Талалаева продлила свою беспроигрышную серию, повторив достижение для новичков РПЛ.
Владислав Саусь является воспитанником "Зенита". За основной состав петербуржцев он сыграл один матч. В этом сезоне в составе "Балтики" защитник провёл 8 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.
В следующем туре "Балтика" на своём поле примет "Ростов". Игра пройдёт в воскресенье, 21 сентября.
Фото: ФК "Зенит"