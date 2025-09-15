Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
17:00
УралНе начат
Нефтехимик
18:30
ЕнисейНе начат
Черноморец
19:00
ЧайкаНе начат
Родина
19:30
ФакелНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
19:30
КремонезеНе начат
Комо
21:45
ДженоаНе начат

Бывший защитник ЦСКА прокомментировал поражение команды в матче с "Ростовом"

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов высказался о поражении "армейцев" в матче восьмого тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: ФК "Ростов"
- Была пауза на сборные, после которой футболисты зачастую находятся не в лучших кондициях. Наверное, времени было недостаточно, чтобы восстановить игроков. Не бывает побед без поражений, - сказал Таранов "Чемпионату".

Матч восьмого тура РПЛ между "Ростовом" и ЦСКА состоялся вчера, 14 сентября, на стадионе "Ростов Арена". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Голом в составе южан отличился бывший игрок ЦСКА Константин Кучаев.

На данный момент "Ростов" занимает 11 место в РПЛ с 8 очками, ЦСКА располагается на четвертой строчке с 15 баллами.

