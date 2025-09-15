- Была пауза на сборные, после которой футболисты зачастую находятся не в лучших кондициях. Наверное, времени было недостаточно, чтобы восстановить игроков. Не бывает побед без поражений, - сказал Таранов "Чемпионату".
Матч восьмого тура РПЛ между "Ростовом" и ЦСКА состоялся вчера, 14 сентября, на стадионе "Ростов Арена". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Голом в составе южан отличился бывший игрок ЦСКА Константин Кучаев.
На данный момент "Ростов" занимает 11 место в РПЛ с 8 очками, ЦСКА располагается на четвертой строчке с 15 баллами.
Бывший защитник ЦСКА прокомментировал поражение команды в матче с "Ростовом"
Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов высказался о поражении "армейцев" в матче восьмого тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: ФК "Ростов"