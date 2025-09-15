Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
2 - 3 2 3
УралЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
ЕнисейЗавершен
Черноморец
4 - 1 4 1
ЧайкаЗавершен
Родина
1 - 0 1 0
Факел2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
0 - 0 0 0
Кремонезе2 тайм
Комо
21:45
ДженоаНе начат

Спортдир "Спартака": когда я пришел в клуб - Ливай Гарсия уже был в списке. Это не замена Угальде

Спортивный директор "Спартака" высказался о приобретении Ливая Гарсии.
Фото: ФК "Спартак"
"Когда я пришёл в клуб, Ливай уже был в списке игроков для усиления атаки. Это не была замена Угальде", - приводит слова Кахигао "Советский Спорт".

Ливай Гарсия перешел в московский "Спартак" из греческого АЕКа в зимнее трансферное окно за 18 миллионов евро и заключил трехлетний контракт. Нападающий провел за красно-белых во всех турнирах 22 матча и отметился 5 забитыми мячами.

Напомним, что по итогам сезона-2024/2025 форвард "Спартака" Манфред Угальде стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги.

