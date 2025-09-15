Спортдир "Спартака": когда я пришел в клуб - Ливай Гарсия уже был в списке. Это не замена Угальде

"Когда я пришёл в клуб, Ливай уже был в списке игроков для усиления атаки. Это не была замена Угальде", - приводит слова Кахигао "Советский Спорт".
Ливай Гарсия перешел в московский "Спартак" из греческого АЕКа в зимнее трансферное окно за 18 миллионов евро и заключил трехлетний контракт. Нападающий провел за красно-белых во всех турнирах 22 матча и отметился 5 забитыми мячами.
Напомним, что по итогам сезона-2024/2025 форвард "Спартака" Манфред Угальде стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги.
