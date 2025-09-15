"Пусть руководство решает, что делать. "Динамо" Карпина мне не то что не нравится — мне не хочется их даже смотреть! Убрали Личку. Тот хоть забивал! А этот-то что? Я уже боюсь — как бы не вылетели! Не дай бог! Я вообще не понимаю — команда готовится к чемпионату, а тренер не присутствует. Это что? А тем более когда команда в таком состоянии находится. Тут надо определяться — либо там, либо сям", - цитирует Уварова "Чемпионат".
В июне текущего года московское "Динамо" объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера - специалист продолжает занимать аналогичную должность в сборной России. Напомним, что в июне текущего года Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова".
В 8 туре чемпионата России бело-голубые на домашнем стадионе сыграли вничью с московским "Спартаком" (2:2). После 8 сыгранных туров подопечные Валерия Карпина располагаются на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками. В 9 туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют на выезде с "Оренбургом", который занимает 13 место с 7 баллами в своем активе.
"Как бы не вылетели!". Уваров оценил игру "Динамо" в текущем сезоне
Экс-игрок сборной СССР Александр Уваров высказался об игре московского "Динамо" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"