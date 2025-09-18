Самым дорогим российским футболистом стал игрок "Локомотива"

Стоимость хавбека оценивается в 23 миллиона евро. Таким образом, Алексей Батраков обошёл Александра Головина из "Монако" (20 миллионов евро) и Матвея Сафонова из "ПСЖ" (20 миллионов евро).
В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник сыграл за "железнодорожников" в 11 матчах, отметился 10 забитыми мячами и отдал две голевые передачи.
Напомним, что "Локомотив" после восьми туров Российской Премьер-Лиги занимает третье место, имея в своём активе 16 очков.
Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков стал самым дорогим российским футболистом по версии интернет-портала Transfermarkt.
Фото: ФК "Локомотив" Москва