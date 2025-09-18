"Конечно, на матчи с такими соперниками не нужно настраиваться. Такие победы вдохновляют, после них и тренироваться становится легче. Я надеюсь, что черная полоса позади, и мы дальше будем идти только вверх", — приводит слова Ланговича ТАСС.
В четверг, 18 сентября, "Ростов" одержал победу над "Спартаком" в матче четвертого этапа группового пути РПЛ Кубка России со счетом 2:1. Эта победа стала первой для команды Джонатана Альбы после трех поражений в турнире. В восьмом туре Российской Премьер-Лиги желто-синие обыграли ЦСКА со счетом 1:0.
После восьми туров РПЛ "Ростов" набрал восемь очков и на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В группе C Кубка России желто-синие с тремя набранными очками идут на четвертой строчке.
Защитник "Ростова" – о победах над ЦСКА и "Спартаком": надеюсь, дальше будем идти только вверх
Защитник "Ростова" Андрей Лангович высказался о победах своей команды в матчах с ЦСКА и "Спартаком".
Фото: ФК "Ростов"