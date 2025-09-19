Матчи Скрыть

Агент Ткаченко объяснил, почему не состоялся переход Файзуллаева из ЦСКА в "Бенфику"

Спортивный агент Герман Ткаченко рассказал, почему сорвался трансфер полузащитника Аббосбек Файзуллаев в лиссабонскую "Бенфику".
Фото: ПФК ЦСКА
"Бенфика" нам сказала, что трансфер невозможен. Может быть, они не разобрались, что Аббос – узбек, потому что была ссылка на наличие в команде украинских футболистов. А может быть, они сразу понимали, что у них есть запрет на взаимодействие с российскими клубами", — приводит слова Ткаченко Sports.ru.

Файзуллаев играл в составе ЦСКА с августа 2023 года. Вместе с московской командой он стал обладателем Кубка России и завоевал Суперкубок страны. В летнее трансферное окно 2025 года узбекский полузащитник покинул армейцев и перешел в турецкий "Истанбул Башакшехир". Контракт игрока с клубом рассчитан на пять лет. Сообщалось, что трансфер обошелся в 7,5 миллионов евро.

