"У меня была очень серьезная травма, мне сделали операцию. Долгое время был без команды и не играл на профессиональном уровне. Сейчас мое тело больше не соответствует ритму профессионального футбола. Взвесив все за и против, я решил завершить профессиональную карьеру", - цитирует Фернандеса "СЭ".
Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, а после был игроком петербургского "Зенита" в сезоне-2023/2024. Всего защитник провел 271 матч в чемпионате России и отметился 9 забитыми мячами и 35 голевыми передачами. Также на счету Фернандеса 33 матча в составе сборной России и 5 забитых голов.
Вчера, 19 сентября, футболист объявил о завершении профессиональной карьеры. В этот день Марио Фернандесу исполнилось 35 лет. После ухода из петербургского "Зенита" в июле 2024 года Фернандес не смог найти новый клуб.
Марио Фернандес объяснил, почему решил завершить карьеру
Фото: ФК "Зенит"