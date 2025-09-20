Бывший полузащитник ЦСКА рассказал об адаптации в "Акроне"

Уже полностью адаптировался? Я долго играю в России, хорошо знаю лигу. Меня хорошо приняли в "Акроне", никаких проблем", - цитирует Бистровича "Матч ТВ".
Кристиян Бистрович присоединился к "Акрону" в сентябре этого года, перейдя в качестве свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2028 года. В составе тольяттинской команды хорват провел три матча и отметился одним забитым мячом.
Ранее 27-летний полузащитник выступал в чемпионате России за московский ЦСКА и калининградскую "Балтику".
Полузащитник "Акрона" Кристиян Бистрович ответил на вопрос об адаптации в новом клубе.
Фото: ФК "Акрон"