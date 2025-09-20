Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
1 - 2 1 2
АхматЗавершен
Акрон
2 - 2 2 2
РубинЗавершен
Динамо Мх
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 1 1 1
ФакелЗавершен
Урал
0 - 0 0 0
РоторЗавершен
Челябинск
4 - 0 4 0
РодинаЗавершен
Волга Ул
1 - 4 1 4
НефтехимикЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
ТорпедоЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Чайка
2 - 4 2 4
Спартак КостромаЗавершен
Арсенал Тула
2 - 2 2 2
УфаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ливерпуль
2 - 1 2 1
ЭвертонЗавершен
Бернли
1 - 1 1 1
Ноттингем ФорестЗавершен
Вулверхэмптон
1 - 3 1 3
ЛидсЗавершен
Брайтон
2 - 2 2 2
ТоттенхэмЗавершен
Вест Хэм
1 - 2 1 2
Кристал ПэласЗавершен
Манчестер Юнайтед
2 - 1 2 1
ЧелсиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 4 0 4
ЛевантеЗавершен
Реал Мадрид
2 - 0 2 0
ЭспаньолЗавершен
Алавес
1 - 2 1 2
СевильяЗавершен
Вильярреал
2 - 1 2 1
ОсасунаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Болонья
2 - 1 2 1
ДженоаЗавершен
Верона
1 - 1 1 1
ЮвентусЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
1 - 4 1 4
МайнцЗавершен
Вердер
0 - 3 0 3
ФрайбургЗавершен
Гамбург
2 - 1 2 1
ХайденхаймЗавершен
Хоффенхайм
1 - 4 1 4
БаварияЗавершен
РБ Лейпциг
3 - 1 3 1
КельнЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
2 - 2 2 2
РеннЗавершен
Брест
4 - 1 4 1
Ницца2 тайм

Бывший полузащитник ЦСКА рассказал об адаптации в "Акроне"

Полузащитник "Акрона" Кристиян Бистрович ответил на вопрос об адаптации в новом клубе.
Фото: ФК "Акрон"
Уже полностью адаптировался? Я долго играю в России, хорошо знаю лигу. Меня хорошо приняли в "Акроне", никаких проблем", - цитирует Бистровича "Матч ТВ".

Кристиян Бистрович присоединился к "Акрону" в сентябре этого года, перейдя в качестве свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2028 года. В составе тольяттинской команды хорват провел три матча и отметился одним забитым мячом.

Ранее 27-летний полузащитник выступал в чемпионате России за московский ЦСКА и калининградскую "Балтику".

