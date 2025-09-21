Байрамян: Сперцян правильно сделал, что не перешел в "Саутгемптон"

"Правильно ли сделал Сперцян, что не уехал из РПЛ? Я думаю, Эдуард классом выше, чем "Саутгемптон", поэтому считаю, что он поступил правильно", - цитирует Байрамяна Metaratings.
Сообщалось, что в летнее трансферное окно английский "Саутгемптон" предлагал около 20 миллионов евро за полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна, однако переход не состоялся.
В нынешнем сезоне футболист провел за "быков" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 9 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 25 миллионов евро. По итогам прошлого сезона футболист сборной Армении был признан лучшим полузащитником чемпионата России.
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян оценил решение футболиста "Краснодара" Эдуарда Сперцяна не переходить в английский "Саутгемптон".
