Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
ДинамоНе начат
Спартак
14:30
Крылья СоветовНе начат
Балтика
17:00
РостовНе начат
Краснодар
19:30
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
16:00
Астон ВиллаНе начат
Борнмут
16:00
НьюкаслНе начат
Арсенал
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
15:00
СельтаНе начат
Мальорка
17:15
АтлетикоНе начат
Эльче
19:30
ОвьедоНе начат
Барселона
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
13:30
РомаНе начат
Торино
16:00
АталантаНе начат
Кремонезе
16:00
ПармаНе начат
Фиорентина
19:00
КомоНе начат
Интер
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
16:30
УнионНе начат
Байер
18:30
Боруссия МНе начат
Боруссия Д
20:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
16:00
СтрасбургНе начат
Монако
18:15
МетцНе начат
Осер
18:15
ТулузаНе начат
Гавр
18:15
ЛорьянНе начат
Марсель
21:45
ПСЖНе начат

Байрамян: Сперцян правильно сделал, что не перешел в "Саутгемптон"

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян оценил решение футболиста "Краснодара" Эдуарда Сперцяна не переходить в английский "Саутгемптон".
Фото: ФК "Краснодар"
"Правильно ли сделал Сперцян, что не уехал из РПЛ? Я думаю, Эдуард классом выше, чем "Саутгемптон", поэтому считаю, что он поступил правильно", - цитирует Байрамяна Metaratings.

Сообщалось, что в летнее трансферное окно английский "Саутгемптон" предлагал около 20 миллионов евро за полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна, однако переход не состоялся.

В нынешнем сезоне футболист провел за "быков" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 9 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 25 миллионов евро. По итогам прошлого сезона футболист сборной Армении был признан лучшим полузащитником чемпионата России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится