- Я не удивлён, что Дзюба остаётся в топе форвардов РПЛ. У него есть мастерство. Он очень хороший игрок! Думаю, на его позиции в России нет лучше, - сказал Гильерме "Чемпионату".
Артем Дзюба выступает за "Акрон" с 2024 года. Российский нападающий перешел в тольяттинский клуб в качестве свободного агента. В текущем сезоне Дзюба принял участие в 9 матчах в РПЛ, забив 4 гола и отдав две результативные передачи.
На данный момент "Акрон" занимает 14-е место в РПЛ с 7 очками.
Бывший вратарь "Локомотива" оценил игру Дзюбы
Бывший голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме высказался об игре нападающего "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"