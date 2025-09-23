Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ПСК
15:00
УралНе начат
Broke Boys
19:30
СоколНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
20:00
ЖиронаНе начат
Эспаньол
20:00
ВаленсияНе начат
Леванте
22:30
Реал МадридНе начат
Севилья
22:30
ВильярреалНе начат

В ЦСКА заявили о выходе из переговоров по Кузяеву

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о переговорах по переходу полузащитник Далера Кузяева.
Фото: ФК "Гавр"
"Общение было, не буду отрицать эту информацию, но в итоге по совокупности факторов клубом было принято решение выйти из переговоров. Желаем Далеру успешно найти новый клуб", — приводит слова Брейдо "Матч ТВ".

Далер Кузяев находится в статусе свободного агента. Последний клуб, в котором он выступал, был французский "Гавр". 32-летний полузащитник покинул команду в связи с истечением срока контракта. В ее составе он принял участие в 46 матчах, записав на свой счет 4 гола и 2 результативные передачи.

Кроме того, на счету Кузяева 51 матч за сборную России, в которых он забил три мяча. Из российских клубов нападающих также выступал за "Ахмат" с 2014 по 2017 год. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится