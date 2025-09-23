"Общение было, не буду отрицать эту информацию, но в итоге по совокупности факторов клубом было принято решение выйти из переговоров. Желаем Далеру успешно найти новый клуб", — приводит слова Брейдо "Матч ТВ".
Далер Кузяев находится в статусе свободного агента. Последний клуб, в котором он выступал, был французский "Гавр". 32-летний полузащитник покинул команду в связи с истечением срока контракта. В ее составе он принял участие в 46 матчах, записав на свой счет 4 гола и 2 результативные передачи.
Кроме того, на счету Кузяева 51 матч за сборную России, в которых он забил три мяча. Из российских клубов нападающих также выступал за "Ахмат" с 2014 по 2017 год. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.
В ЦСКА заявили о выходе из переговоров по Кузяеву
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о переговорах по переходу полузащитник Далера Кузяева.
Фото: ФК "Гавр"