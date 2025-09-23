Матчи Скрыть

Футбольный агент назвал худший трансфер в РПЛ за летнее трансферное окно

Футбольный агент Владимир Кузьмичев назвал худший трансфер в РПЛ за летнее трансферное окон.
Фото: ФК "Локомотив"
"Например, приобретение Рамиреса, это трансфер номер один в категории худших. За всё окно у всех клубов. Он своим выходом на поле уже скольких очков лишил? Сейчас он точно лидер, посмотрим, что будет дальше, с большим отрывом", - сказал Кузьмичев в подкасте "Чемпионата" "Премьер-Лига несправедливости".

Кристиан Рамирес перешел в московский "Локомотив" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил двухлетний контракт. Защитник провел за "железнодорожников" во всех турнирах 9 матчей и не отметился результативными действиями.

После 9 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает 4 место в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками. В 10 туре Российской Премьер-Лиги "железнодорожники" сыграют на своем поле с казанским "Рубином".

