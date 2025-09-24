«Он хотел ещё поиграть в Европе, было бы что-то подходящее, думаю, остался. Ехать в Саудовскую Аравию или Турцию Далер не очень хотел, поэтому пришёл к выводу, что нужно попробовать ещё раз остаться в России… Мы с ним встретились, с его отцом, и он принял решение подписать с нами контракт до конца сезона», — сказал Рахимов в интервью клубному каналу.
Сегодня, 24 сентября, казанский «Рубин» объявил о подписании Далера Кузяева — полузащитник перешел в клуб на правах свободного агента и заключил однолетний контракт. Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в грозненском «Ахмате».
Ранее россиянин выступал за французский «Гавр», в составе которого провел во всех турнирах 46 матчей и отметился 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Также футболист был игроком петербургского «Зенита», грозненского «Терека», «Нефтехимика» и «Карелии». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.
Рахимов объяснил решение Кузяева подписать контракт с "Рубином"
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал переход Далера Кузяева в казанскую команду.
Фото: ФК "Рубин"