"В целом эта профессия подразумевает наличие очень высокого уровня стресса, поэтому здесь, возможно, и арбитрам стоит иногда более снисходительно и с пониманием относиться к этому", - цитирует Сакича "РБ Спорт".
Напомним, главный тренер "Спартака" Деян Станкович был дисквалифицирован на один месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС. Это решение было принято Контрольно-дисциплинарным комитетом после его удаления в матче 8-го тура РПЛ против московского "Динамо" (2:2). Во время первого тайма 47-летний сербский специалист был удален с поля за использование нецензурной лексики в адрес главного арбитра встречи Егора Егорова.
"Арбитрам стоит более снисходительно и с пониманием относиться". Сакич - об эмоциях Станковича
Тренер "Спартака" Ненад Сакич прокомментировал эмоциональное поведение Деяна Станковича.
Фото: РПЛ