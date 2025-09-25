Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Иркутск
2 - 3 2 3
ЧелябинскЗавершен
Амкал
1 - 2 1 2
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Спартак Кострома1 тайм
Волна
20:00
Арсенал ТулаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Гоу Эхед Иглс
19:45
ФКСБНе начат
Лилль
19:45
БраннНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Штутгарт
22:00
СельтаНе начат
Ференцварош
22:00
Виктория ПНе начат
Рейнджерс
22:00
ГенкНе начат
Ред Булл Зальцбург
22:00
ПортуНе начат
Утрехт
22:00
ЛионНе начат
Янг Бойз
22:00
ПанатинаикосНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
20:30
ЭльчеНе начат
Овьедо
22:30
БарселонаНе начат

"Арбитрам стоит более снисходительно и с пониманием относиться". Сакич - об эмоциях Станковича

Тренер "Спартака" Ненад Сакич прокомментировал эмоциональное поведение Деяна Станковича.
Фото: РПЛ
"В целом эта профессия подразумевает наличие очень высокого уровня стресса, поэтому здесь, возможно, и арбитрам стоит иногда более снисходительно и с пониманием относиться к этому", - цитирует Сакича "РБ Спорт".

Напомним, главный тренер "Спартака" Деян Станкович был дисквалифицирован на один месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС. Это решение было принято Контрольно-дисциплинарным комитетом после его удаления в матче 8-го тура РПЛ против московского "Динамо" (2:2). Во время первого тайма 47-летний сербский специалист был удален с поля за использование нецензурной лексики в адрес главного арбитра встречи Егора Егорова.

