Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Иркутск
2 - 3 2 3
ЧелябинскЗавершен
Амкал
1 - 2 1 2
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Спартак Кострома1 тайм
Волна
20:00
Арсенал ТулаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Гоу Эхед Иглс
19:45
ФКСБНе начат
Лилль
19:45
БраннНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Штутгарт
22:00
СельтаНе начат
Ференцварош
22:00
Виктория ПНе начат
Рейнджерс
22:00
ГенкНе начат
Ред Булл Зальцбург
22:00
ПортуНе начат
Утрехт
22:00
ЛионНе начат
Янг Бойз
22:00
ПанатинаикосНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
20:30
ЭльчеНе начат
Овьедо
22:30
БарселонаНе начат

Непомнящий: честь "Рубину" и Рахимову, что пригласили Кузяева

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал переход хавбека Далера Кузяева в "Рубин".
Фото: ФК "Рубин"
"То, что Далер хороший игрок, сомнений нет. Честь "Рубину" и Рашиду Рахимову, что они пригласили Кузяева. Не знаю, как будет складываться его судьба", - передает слова Непомнящего "Чемпионат".

Вчера, 24 сентября, "Рубин" официально объявил о подписании контракта с 32-летним российским полузащитником Далером Кузяевым. Соглашение рассчитано до лета будущего года. В составе казанской команды хавбек будет играть под 14-м номером.

Напомним, этим летом Кузяев покинул французский "Гавр", за который выступал на протяжении двух сезонов, в качестве свободного агента.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится