Непомнящий: честь "Рубину" и Рахимову, что пригласили Кузяева

"То, что Далер хороший игрок, сомнений нет. Честь "Рубину" и Рашиду Рахимову, что они пригласили Кузяева. Не знаю, как будет складываться его судьба", - передает слова Непомнящего "Чемпионат".
Вчера, 24 сентября, "Рубин" официально объявил о подписании контракта с 32-летним российским полузащитником Далером Кузяевым. Соглашение рассчитано до лета будущего года. В составе казанской команды хавбек будет играть под 14-м номером.
Напомним, этим летом Кузяев покинул французский "Гавр", за который выступал на протяжении двух сезонов, в качестве свободного агента.
Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал переход хавбека Далера Кузяева в "Рубин".
