Агкацев: матч с ЦСКА нужно было остановить из-за расистских выкриков

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев высказался о матче Кубка России против ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"
Вратарь заявил, что матч "Краснодара" против ЦСКА в рамках Кубка России нужно было остановить.

"У нас нет никакого желания, чтобы ЦСКА был как-то наказан за те выкрики с трибун, что были по ходу этого матча. Мы лишь хотим, чтобы такого не повторялось. Меня шокирует, что в России, как оказывается, остаётся проблема расизма.

Как нужно было поступить? Наверное, как в матче "Бенфики" и "Реала". Остановить матч", - сказал Агкацев "Чемпионату".

Вчера, 4 марта, московский ЦСКА сыграл против "Краснодара" в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Подопечные Фабио Челестини одержали победу со счетом 3:1.

После игры футболист "быков" Эдуард Сперцян заявил об оскорблениях на расовой почве в адрес нападающего Джона Кордобы со стороны болельщиков "армейцев".

