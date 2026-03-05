Агкацев: матч с ЦСКА нужно было остановить из-за расистских выкриков

"У нас нет никакого желания, чтобы ЦСКА был как-то наказан за те выкрики с трибун, что были по ходу этого матча. Мы лишь хотим, чтобы такого не повторялось. Меня шокирует, что в России, как оказывается, остаётся проблема расизма.
Как нужно было поступить? Наверное, как в матче "Бенфики" и "Реала". Остановить матч", - сказал Агкацев "Чемпионату".
Вчера, 4 марта, московский ЦСКА сыграл против "Краснодара" в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Подопечные Фабио Челестини одержали победу со счетом 3:1.
После игры футболист "быков" Эдуард Сперцян заявил об оскорблениях на расовой почве в адрес нападающего Джона Кордобы со стороны болельщиков "армейцев".