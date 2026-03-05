"Краснодар" обратился к ЦСКА: увести разговор в сторону от расистских криков не получится

"Когда вместо того, чтобы обратить внимание на проявления расизма, выраженное в оскорбительных криках и "уханьях" во время матча, публикуется раздевалка гостевой команды после игры, сразу становится понятно, для чего это сделано!
Мы говорим, что сейчас увести разговор в сторону от незаслуженно полученного преимущества в одного игрока и возмутительных расистских криков не получится", - написала пресс-служба "Краснодара".
Ранее руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов опубликовал видео, на котором были показаны лежащие на полу тряпки и бутылки, а также проломленная дверь в раздевалке "Краснодара" на "ВЭБ Арене".
Вчера, 4 марта, состоялся матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между "армейцами" и "быками". Московский клуб одержал победу со счетом 3:1.