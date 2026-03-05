Футбольный агент рассказал, стоит ли топ-клубам обратить внимание на Евсеева

- У меня точно такой же вопрос к руководителям клубов, у которых другие задача.
По-моему, Вадим Валентинович своей работой давно показал, что ему можно доверить команду, которая будет ставить задачу стать чемпионом, - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
С января текущего года Вадим Евсеев является главным тренером махачкалинского "Динамо", в текущем сезоне он занимал аналогичный пост в новороссийском "Черноморце", который выступает в Первой Лиге.
Вчера, 4 марта, махачкалинцы одержали выездную победу над "Ростовом" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России со счетом 2:0 и прошли в полуфинал нижней сетки турнира. По итогам 19 сыгранных туров "Динамо" занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ с 18 набранными очками в своем активе.