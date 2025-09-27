Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
3 - 0 3 0
АкронЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
Рубин2 тайм
Ростов
19:00
КраснодарНе начат
Зенит
19:30
ОренбургНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
3 - 1 3 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
Ливерпуль1 тайм
Челси
1 - 0 1 0
Брайтон1 тайм
Манчестер Сити
1 - 1 1 1
Бернли1 тайм
Лидс
1 - 1 1 1
Борнмут1 тайм
Ноттингем Форест
19:30
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
22:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
1 - 1 1 1
ЛевантеЗавершен
Атлетико
1 - 2 1 2
Реал Мадрид1 тайм
Мальорка
19:30
АлавесНе начат
Вильярреал
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
1 - 1 1 1
Кремонезе2 тайм
Ювентус
19:00
АталантаНе начат
Кальяри
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
2 - 0 2 0
Аугсбург1 тайм
Майнц
0 - 2 0 2
Боруссия Д2 тайм
Вольфсбург
0 - 1 0 1
РБ Лейпциг2 тайм
Санкт-Паули
1 - 2 1 2
Байер2 тайм
Боруссия М
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
18:00
МонакоНе начат
Тулуза
20:00
НантНе начат
ПСЖ
22:05
ОсерНе начат

Тедеев допустил свою отставку из "Акрона" после поражения от "Ахмата"

Главный тренер тольяттинского клуба заявил, что готов взять ответственность за неудачи команды и не исключает своей отставки.
Фото: ФК "Акрон"
«Чувствую ли я доверие руководства? На данный вопрос ответит руководство; я работаю, как позволяет обстановка. Отговорок быть не может. Нужно собираться и двигаться дальше, не важно с кем и как. Важно, чтобы команда сохранила лицо. Если проблема в тренере, он возьмет ответственность на себя. Я в данной ситуации готов к любому повороту событий. Нужно исправлять ситуацию», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

«Акрон» в матче десятого тура РПЛ на выезде уступил «Ахмату» со счетом 0:3 и продлил серию без побед до восьми игр. Следующий матч подопечные Тедеева проведут 1 октября против «Балтики» в рамках Кубка России.

После 10 туров «Акрон» находится на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.

Тедеев возглавляет «Акрон» с декабря 2023 года. Под его руководством команда провела 68 матчей, в которых добилась 25 побед, 12 раз сыграла вничью и 31 раз проиграла.


Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится