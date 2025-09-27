«Чувствую ли я доверие руководства? На данный вопрос ответит руководство; я работаю, как позволяет обстановка. Отговорок быть не может. Нужно собираться и двигаться дальше, не важно с кем и как. Важно, чтобы команда сохранила лицо. Если проблема в тренере, он возьмет ответственность на себя. Я в данной ситуации готов к любому повороту событий. Нужно исправлять ситуацию», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».
«Акрон» в матче десятого тура РПЛ на выезде уступил «Ахмату» со счетом 0:3 и продлил серию без побед до восьми игр. Следующий матч подопечные Тедеева проведут 1 октября против «Балтики» в рамках Кубка России.
После 10 туров «Акрон» находится на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.
Тедеев возглавляет «Акрон» с декабря 2023 года. Под его руководством команда провела 68 матчей, в которых добилась 25 побед, 12 раз сыграла вничью и 31 раз проиграла.
Тедеев допустил свою отставку из "Акрона" после поражения от "Ахмата"
Главный тренер тольяттинского клуба заявил, что готов взять ответственность за неудачи команды и не исключает своей отставки.
Фото: ФК "Акрон"