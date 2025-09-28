Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
0 - 0 0 0
Балтика2 тайм
Динамо Мх
17:00
СочиНе начат
Спартак
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
ЧелябинскЗавершен
Шинник
17:00
РоторНе начат
Факел
18:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
16:00
ФулхэмНе начат
Ньюкасл
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм
Эльче
17:15
СельтаНе начат
Бетис
19:30
ОсасунаНе начат
Барселона
22:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен
Рома
16:00
ВеронаНе начат
Пиза
16:00
ФиорентинаНе начат
Лечче
19:00
БолоньяНе начат
Милан
21:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
16:30
ХоффенхаймНе начат
Кельн
18:30
ШтутгартНе начат
Унион
20:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
16:00
ПарижНе начат
Анже
18:15
БрестНе начат
Лилль
18:15
ЛионНе начат
Метц
18:15
ГаврНе начат
Ренн
21:45
ЛансНе начат

Защитник ЦСКА – о предстоящем матче с "Балтикой": хотим реабилитироваться за то поражение в Кубке

Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча с "Балтикой".
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы настраиваемся на всех одинаково. Да, проиграли "Балтике" по пенальти на своем поле в Кубке, поэтому в чемпионате хотим реабилитироваться за то поражение перед своими фанатами и забрать три очка", — приводит слова Лукина "Матч ТВ".

Встреча десятого тура Российской Премьер-Лиги состоится в воскрсенье, 28 сентября. ЦСКА примет "Балтику" на домашнем поле в Москве. Начало – в 14:30 по московскому времени. На данный момент команда Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками. Подопечные Андрея Талалаева идут пятыми, набрав 17 очков в прошедших девяти турах.

Напомним, армейцы на своем поле уступили команде из Калининграда в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась ничьей в основное время со счетом 1:1. Однако в серии пенальти победу одержала "Балтика" (10:9).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится