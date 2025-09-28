Защитник ЦСКА – о предстоящем матче с "Балтикой": хотим реабилитироваться за то поражение в Кубке

"Мы настраиваемся на всех одинаково. Да, проиграли "Балтике" по пенальти на своем поле в Кубке, поэтому в чемпионате хотим реабилитироваться за то поражение перед своими фанатами и забрать три очка", — приводит слова Лукина "Матч ТВ".
Встреча десятого тура Российской Премьер-Лиги состоится в воскрсенье, 28 сентября. ЦСКА примет "Балтику" на домашнем поле в Москве. Начало – в 14:30 по московскому времени. На данный момент команда Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками. Подопечные Андрея Талалаева идут пятыми, набрав 17 очков в прошедших девяти турах.
Напомним, армейцы на своем поле уступили команде из Калининграда в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась ничьей в основное время со счетом 1:1. Однако в серии пенальти победу одержала "Балтика" (10:9).
Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча с "Балтикой".
Фото: ПФК ЦСКА