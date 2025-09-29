Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
Волга Ул1 тайм
Урал
16:30
СКА-ХабаровскНе начат
Родина
18:30
СоколНе начат
Черноморец
19:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
22:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
ТориноНе начат
Дженоа
21:45
ЛациоНе начат

Спортивный директор "Пари НН" высказался о возможном уходе из клуба

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов прокомментировал результаты команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Пари НН"
"Мы все наёмные сотрудники. Есть руководство. И оно принимает соответствующее решение. Удовлетворён ли я своей работой? Нет, конечно. Пока не то, что мы хотели. Изменения есть, но они не настолько быстрые, как бы мы этого хотели", - сказал Удальцов в интервью "СЭ".

Ранее губернатор Нижегородской области выразил доверие главному тренеру команды Алексею Шпилевскому и спортивному директору Александру Удальцову.

Вчера, 28 сентября "Пари НН" уступил на выезде московскому "Спартаку" в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги с разгромным счетом 0:3. Это поражение стало для подопечных Алексея Шпилевского восьмым в нынешнем розыгрыше чемпионата. На данный момент нижегородцы занимают 15 строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.

В следующем туре "Пари НН" сыграет в гостях против "Сочи". Встреча пройдёт в воскресенье, 5 октября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится