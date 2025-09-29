Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
Волга Ул1 тайм
Урал
16:30
СКА-ХабаровскНе начат
Родина
18:30
СоколНе начат
Черноморец
19:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
22:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
ТориноНе начат
Дженоа
21:45
ЛациоНе начат

Защитник "Ростова" - о ничьей с "Краснодаром": равная игра

Защитник "Ростова" Илья Вахания дал оценку ничейному результату матча с "Краснодаром".
Фото: ФК "Ростов"
"Мне понравился, я — защитник, мы на ноль сыграли. В остальном — равная игра, с чемпионом играли. Могли как выиграть, так и пропустить. Особо голевых моментов у нас и у них я не помню", — сказал Вахания в интервью "РБ Спорт".

"Ростов" не проигрывает на протяжении пяти последних туров чемпионата России. Команда Джонатана Альбы одержала одну победу и четыре раза сыграла вничью.

После 10 туров Чемпионата России "южане" занимают 11 позицию в турнирной таблице, имея в своём активе 10 очков.

Следующую игру ростовчане проведут в Кубке России против махачкалинского "Динамо". Встреча пройдёт в четверг, 2 октября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится