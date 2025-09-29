"Мне понравился, я — защитник, мы на ноль сыграли. В остальном — равная игра, с чемпионом играли. Могли как выиграть, так и пропустить. Особо голевых моментов у нас и у них я не помню", — сказал Вахания в интервью "РБ Спорт".
"Ростов" не проигрывает на протяжении пяти последних туров чемпионата России. Команда Джонатана Альбы одержала одну победу и четыре раза сыграла вничью.
После 10 туров Чемпионата России "южане" занимают 11 позицию в турнирной таблице, имея в своём активе 10 очков.
Следующую игру ростовчане проведут в Кубке России против махачкалинского "Динамо". Встреча пройдёт в четверг, 2 октября.
Защитник "Ростова" - о ничьей с "Краснодаром": равная игра
Защитник "Ростова" Илья Вахания дал оценку ничейному результату матча с "Краснодаром".
Фото: ФК "Ростов"