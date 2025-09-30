Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
18:00
ЗенитНе начат
Ахмат
20:30
ОренбургНе начат
Краснодар
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
19:45
БрюггеНе начат
Кайрат
19:45
Реал МадридНе начат
Пафос
22:00
БаварияНе начат
Галатасарай
22:00
ЛиверпульНе начат
Челси
22:00
БенфикаНе начат
Интер
22:00
СлавияНе начат
Марсель
22:00
АяксНе начат
Буде-Глимт
22:00
ТоттенхэмНе начат
Атлетико
22:00
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
21:00
ОвьедоНе начат

Футболист "Динамо" рассказал о своих впечатлениях от работы с Личкой

Нападающий московского "Динамо" Денис Боков, выступающий на правах аренды за костромской "Спартак", в интервью Rusfootball.info поделился впечатлениями от работы с Марцелом Личкой.
Фото: ФК "Динамо"
— При Марцеле я тренировался и с основной, и за "Динамо-2". Многого не видел. Был сезон, когда боролись за первое место — он сильно повлиял на команду в этом плане. У него свое видение и тактические установки. Интересная практика.

— Как попрощались с Личкой?

— Он всех собрал, попрощался и пожелал удачи. На максимально дружеской ноте разошлись.

Марцел Личка был главным тренером московского "Динамо" с июня 2023 года по май 2025 года - под руководством чешского специалиста бело-голубые стали бронзовыми призерами чемпионата России. На данный момент Личка занимает аналогичную должность в турецком клубе "Фатих Карагюмрюк".

Полную версию интервью с Денисом Боковым читайте сегодня в 13:00 на Rusfootball.info

