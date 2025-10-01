Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:00
СочиНе начат
Нижний Новгород
18:00
СпартакНе начат
Балтика
20:30
АкронНе начат
Локомотив
20:30
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Юнион
19:45
НьюкаслНе начат
Карабах
19:45
КопенгагенНе начат
Боруссия Д
22:00
АтлетикНе начат
Барселона
22:00
ПСЖНе начат
Монако
22:00
Манчестер СитиНе начат
Вильярреал
22:00
ЮвентусНе начат
Байер
22:00
ПСВНе начат
Арсенал
22:00
ОлимпиакосНе начат
Наполи
22:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Агент Баринова заявил, что "Локомотив" еще не обсуждал продление контракта с игроком

Спортивный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, заявил, что в клубе не приступили к обсуждению продления контракта.
Фото: "Матч ТВ"
"Пока ситуация абсолютно в том же состоянии, как и была. Никаких новостей нет. Никаких договоренностей нет. Генеральный директор "Локомотива" Владимир Валерьевич Леонченко пока не нашел время для того, чтобы встретиться", — приводит слова Кузьмичева "Чемпионат".

Действующее трудовое соглашение 29-летнего игрока с "Локомотивом" рассчитано до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что футболист ведет переговоры по продлению контракта, однако новое предложение московского клуба его не устроило.

В сезоне-2025/26 капитан железнодорожников выступил в 10 матчах за красно-зеленых, в которых записал на свой счет два гола и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 9 миллионов евро.

