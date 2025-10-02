"Очень сложно сейчас об этом говорить, может многое чего произойти. Но то, что Баринов один из лучших российских игрок на этой позиции, ни у кого не вызывает сомнений. Уверен, что большое количество клубов, в том числе топ-клубов России хотели бы иметь этого футболиста у себя в составе.
Никогда не говори никогда. Но мы предпочитаем действовать максимально корректно, и если не будет согласия всех сторон, то провоцировать и перегибать палку мы не намерены", - приводит слова Бабаева "СЭ".
В летнее трансферное окно сообщалось, что ЦСКА заинтересован в переходе полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Баринова. Футболист выступает за основную команду "железнодорожников" с 2015 года - за это время россиянин провел во всех турнирах 265 матчей и записал на свой счет 12 забитых мячей и 23 голевые передачи.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего полузащитника в 9 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2026 года. После 10 сыгранных туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 21 баллом, подопечные Михаила Галактионова располагаются на второй строчке с 20 набранными очками в своем активе.
В ЦСКА высказались о возможном переходе полузащитника "Локомотива" Баринова
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об интересе клуба к полузащитнику "Локомотива" Дмитрию Баринову.
Фото: ФК "Спартак"