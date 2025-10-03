"Я сказал команде, что в футболе без поражений не бывает. Здесь очень важно понимать, как приходят эти поражения. Ребята говорят, что иногда хочется хуже играть, но побеждать, чем когда ты играешь хорошо и не добываешь эту победу", — приводит слова Рахимова "Матч ТВ".
На данный момент "Рубин" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Рашида Рахимова набрала 15 очков в десяти турах Российской Премьер-Лиги. На счету казанцев 4 победы, 3 ничьи и 3 поражения.
В следующий раз "Рубин" примет на домашнем поле "Крылья Советов". Матч состоится в субботу, 4 октября. Начало – в 15:15 по московскому времени.
Главный тренер "Рубина": иногда хочется хуже играть, но побеждать
Фото: ФК "Рубин"