Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
22:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
21:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
ЛорьянНе начат

Главный тренер "Рубина": иногда хочется хуже играть, но побеждать

Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов высказался о результатах своей команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Рубин"
"Я сказал команде, что в футболе без поражений не бывает. Здесь очень важно понимать, как приходят эти поражения. Ребята говорят, что иногда хочется хуже играть, но побеждать, чем когда ты играешь хорошо и не добываешь эту победу", — приводит слова Рахимова "Матч ТВ".

На данный момент "Рубин" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Рашида Рахимова набрала 15 очков в десяти турах Российской Премьер-Лиги. На счету казанцев 4 победы, 3 ничьи и 3 поражения.

В следующий раз "Рубин" примет на домашнем поле "Крылья Советов". Матч состоится в субботу, 4 октября. Начало – в 15:15 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится