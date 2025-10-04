Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Крылья СоветовЗавершен
Краснодар
2 - 0 2 0
АхматЗавершен
Динамо
3 - 5 3 5
ЛокомотивЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
Спартак КостромаЗавершен
Факел
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
Чайка
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
1 - 2 1 2
ТоттенхэмЗавершен
Арсенал
2 - 0 2 0
Вест ХэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
2 - 0 2 0
СандерлендЗавершен
Челси
2 - 1 2 1
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 2 0 2
ЛевантеЗавершен
Жирона
2 - 1 2 1
ВаленсияЗавершен
Атлетик
2 - 1 2 1
МальоркаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 1 0 1
ЛеччеЗавершен
Лацио
3 - 3 3 3
ТориноЗавершен
Интер
4 - 1 4 1
КремонезеЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
1 - 0 1 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Аугсбург
3 - 1 3 1
ВольфсбургЗавершен
Боруссия Д
1 - 1 1 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Байер
2 - 0 2 0
УнионЗавершен
Айнтрахт
0 - 3 0 3
БаварияЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
0 - 3 0 3
МарсельЗавершен
Брест
0 - 0 0 0
НантЗавершен

В "Динамо" высказались о будущем Карпина после изменений в руководстве клуба

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров ответил на вопрос, повлияет ли на судьбу главного тренера приход нового председателя совета директоров клуба.
Фото: ФК "Динамо"
"Не предсказать будущего. Вопрос со множеством условностей. Приходит новый управленец — может что-то поменяться. То, что происходит внутри клуба, остается внутри. Карпин — наш тренер", - цитирует Пивоварова "Матч ТВ".

Напомним, в минувший четверг, 2 октября, пост председателя совета директоров московского "Динамо" покинул Дмитрий Гафин.

Валерий Карпин возглавил бело-голубых в июне этого года. Он совмещает эту должность с работой главным тренером сборной России. Под руководством Карпина динамовцы провели в РПЛ 11 матчей, в которых потерпели 4 поражения, три раза сыграли вничью и одержали четыре победы. На октябрьскую паузу в чемпионате команда уходит, находясь на 8-м месте в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет восемь очков.

