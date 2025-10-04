В "Динамо" высказались о будущем Карпина после изменений в руководстве клуба

"Не предсказать будущего. Вопрос со множеством условностей. Приходит новый управленец — может что-то поменяться. То, что происходит внутри клуба, остается внутри. Карпин — наш тренер", - цитирует Пивоварова "Матч ТВ".
Напомним, в минувший четверг, 2 октября, пост председателя совета директоров московского "Динамо" покинул Дмитрий Гафин.
Валерий Карпин возглавил бело-голубых в июне этого года. Он совмещает эту должность с работой главным тренером сборной России. Под руководством Карпина динамовцы провели в РПЛ 11 матчей, в которых потерпели 4 поражения, три раза сыграли вничью и одержали четыре победы. На октябрьскую паузу в чемпионате команда уходит, находясь на 8-м месте в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет восемь очков.
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров ответил на вопрос, повлияет ли на судьбу главного тренера приход нового председателя совета директоров клуба.
Фото: ФК "Динамо"