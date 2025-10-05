Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 1 0 1
РостовЗавершен
Сочи
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
СпартакЗавершен
Балтика
1 - 0 1 0
Динамо Мх2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
ШинникЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен
Торпедо
1 - 4 1 4
ЧерноморецЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
РоторЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вулверхэмптон
1 - 1 1 1
БрайтонЗавершен
Астон Вилла
2 - 1 2 1
БернлиЗавершен
Эвертон
2 - 1 2 1
Кристал ПэласЗавершен
Ньюкасл
2 - 0 2 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Брентфорд
0 - 1 0 1
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
3 - 1 3 1
ЭльчеЗавершен
Севилья
4 - 1 4 1
БарселонаЗавершен
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
Райо Вальекано1 тайм
Эспаньол
1 - 0 1 0
Бетис1 тайм
Сельта
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 1 1 1
КальяриЗавершен
Фиорентина
1 - 2 1 2
РомаЗавершен
Болонья
4 - 0 4 0
ПизаЗавершен
Наполи
2 - 1 2 1
Дженоа2 тайм
Ювентус
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
1 - 0 1 0
ХайденхаймЗавершен
Гамбург
4 - 0 4 0
МайнцЗавершен
Боруссия М
20:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
1 - 2 1 2
ТулузаЗавершен
Страсбург
5 - 0 5 0
АнжеЗавершен
Гавр
2 - 2 2 2
РеннЗавершен
Монако
2 - 2 2 2
НиццаЗавершен
Лилль
21:45
ПСЖНе начат

В ЦСКА рассказали о характере травмы Акинфеева, из-за которой вратарь не смог доиграть дерби

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов поделился информацией о повреждении, которое получил голкипер Игорь Акинфеев в 11-м туре РПЛ со "Спартаком" (2:3).
Фото: РПЛ
"Игорь подвернул голеностоп. Надеюсь, все обойдется. Не выглядит как что-то серьезное", - сказал Безуглов "СЭ".

Напомним, 39-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев был вынужден покинуть поле на 62-й минуте матча 11-го тура РПЛ против "Спартака" (3:2). Голкипер получил травму и смог покинуть поле без помощи медицинской бригады. Его место в воротах "армейцев" занял Владислав Тороп.

