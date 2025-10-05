"Игорь подвернул голеностоп. Надеюсь, все обойдется. Не выглядит как что-то серьезное", - сказал Безуглов "СЭ".
Напомним, 39-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев был вынужден покинуть поле на 62-й минуте матча 11-го тура РПЛ против "Спартака" (3:2). Голкипер получил травму и смог покинуть поле без помощи медицинской бригады. Его место в воротах "армейцев" занял Владислав Тороп.
В ЦСКА рассказали о характере травмы Акинфеева, из-за которой вратарь не смог доиграть дерби
Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов поделился информацией о повреждении, которое получил голкипер Игорь Акинфеев в 11-м туре РПЛ со "Спартаком" (2:3).
Фото: РПЛ