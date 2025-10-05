Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 1 0 1
РостовЗавершен
Сочи
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
СпартакЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
ШинникЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен
Торпедо
1 - 4 1 4
ЧерноморецЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
РоторЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вулверхэмптон
1 - 1 1 1
БрайтонЗавершен
Астон Вилла
2 - 1 2 1
БернлиЗавершен
Эвертон
2 - 1 2 1
Кристал ПэласЗавершен
Ньюкасл
2 - 0 2 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Брентфорд
0 - 1 0 1
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
3 - 1 3 1
ЭльчеЗавершен
Севилья
4 - 1 4 1
БарселонаЗавершен
Реал Сосьедад
0 - 1 0 1
Райо ВальеканоЗавершен
Эспаньол
1 - 2 1 2
БетисЗавершен
Сельта
0 - 1 0 1
Атлетико1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 1 1 1
КальяриЗавершен
Фиорентина
1 - 2 1 2
РомаЗавершен
Болонья
4 - 0 4 0
ПизаЗавершен
Наполи
2 - 1 2 1
ДженоаЗавершен
Ювентус
0 - 0 0 0
Милан2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
1 - 0 1 0
ХайденхаймЗавершен
Гамбург
4 - 0 4 0
МайнцЗавершен
Боруссия М
0 - 0 0 0
ФрайбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
1 - 2 1 2
ТулузаЗавершен
Страсбург
5 - 0 5 0
АнжеЗавершен
Гавр
2 - 2 2 2
РеннЗавершен
Монако
2 - 2 2 2
НиццаЗавершен
Лилль
0 - 0 0 0
ПСЖ2 тайм

Талалаев отреагировал на претензии Биджиева по пенальти в матче с махачкалинским "Динамо"

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев прокомментировал судейство в матче против махачкалинского "Динамо" (2:0).
Фото: ФК "Балтика"
"Нужно смотреть арбитра, я знаю, что он очень педантично подходит к этому, ребят предупредил об этом, что нужно быть аккуратными и в своей штрафной, и в чужой. При это он дается бороться, то есть я могу сказать, чем он отличается. Видно, что человек уже 100 матчей отработал в РПЛ. И было не 45 торможений игры, и можно было играть. Хотя уровень борьбы был намного выше, чем в других поединках", - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 5 октября "Балтика" на своём поле принимала махачкалинское "Динамо". Счёт калининградцы открыли на 41-й минуте после реализованного одиннадцатиметрового нападающим команды Брайаном Хилем. Удвоил преимущество в концовке игры нигерийский форвард Чиносо Оффор.

После 11 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги "Балтика" находится на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 20 очков.

В следующем туре подопечные Андрея Талалаева сыграет на выезде против "Рубина". Встреча пройдёт в воскресенье, 19 октября.

Напомним, что ранее тренер "Балтики" говорил, что его команда проиграла ЦСКА в 10 туре РПЛ из-за судейской ошибки.

