Талалаев отреагировал на претензии Биджиева по пенальти в матче с махачкалинским "Динамо"

"Нужно смотреть арбитра, я знаю, что он очень педантично подходит к этому, ребят предупредил об этом, что нужно быть аккуратными и в своей штрафной, и в чужой. При это он дается бороться, то есть я могу сказать, чем он отличается. Видно, что человек уже 100 матчей отработал в РПЛ. И было не 45 торможений игры, и можно было играть. Хотя уровень борьбы был намного выше, чем в других поединках", - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 5 октября "Балтика" на своём поле принимала махачкалинское "Динамо". Счёт калининградцы открыли на 41-й минуте после реализованного одиннадцатиметрового нападающим команды Брайаном Хилем. Удвоил преимущество в концовке игры нигерийский форвард Чиносо Оффор.
После 11 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги "Балтика" находится на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 20 очков.
В следующем туре подопечные Андрея Талалаева сыграет на выезде против "Рубина". Встреча пройдёт в воскресенье, 19 октября.
Напомним, что ранее тренер "Балтики" говорил, что его команда проиграла ЦСКА в 10 туре РПЛ из-за судейской ошибки.
