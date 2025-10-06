Матчи Скрыть

Кечинов – о матче ЦСКА со "Спартаком": первые 30 минут не представить даже в страшном сне

Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов прокомментировал итоги матча красно-белых с ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Первые 30 минут "Спартака"… Такое не представить даже в страшном сне. То есть 30 минут "Спартака" просто не было на поле. Счет 3:0 практически предрешил исход матча. ЦСКА опустились и начали играть по результату, уповая на быстрые контратаки", – приводит слова Кечинова "Чемпионат".

Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги состоялась в воскресенье, 5 октября. ЦСКА на своем поле одержал победу над "Спартаком" со счетом 3:2. Первые три мяча армейцев были забиты за 18 минут матча. Голами отметились Кирилл Глебов, Иван Обляков и Даниил Круговой. В составе красно-белых мячи забили Жедсон Фернандеш и Ливан Гарсия.

После этой встречи ЦСКА возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 24 очками. "Спартак" идет на шестой строчке, набрав 18 очков.

