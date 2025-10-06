Семин: в "Спартаке" нет стабильности на протяжении долгого периода времени

«Спартак» бился до последнего, чтобы отыграться в дерби с ЦСКА (2:3). Конечно, мало кому удавалось отыграться с 0:3, но шансы были. В команде достаточно много высококвалифицированных футболистов. Но нет стабильности на протяжении долгого периода времени, и во время конкретного матча. С ЦСКА пропустили три мяча за 15 минут, а потом провели остаток матча хорошо», — заявил Семин «СЭ».
Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги состоялась в воскресенье, 5 октября. ЦСКА на своем поле одержал победу над «Спартаком» со счетом 3:2. Первые три мяча армейцев были забиты за 18 минут матча. Голами отметились Кирилл Глебов, Иван Обляков и Даниил Круговой. В составе красно-белых мячи забили Жедсон Фернандеш и Ливан Гарсия.
После этой встречи ЦСКА возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 24 очками. «Спартак» идет на шестой строчке, набрав 18 очков.
Бывший тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал возможное увольнение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"