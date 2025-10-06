Матчи Скрыть

Защитник "Ахмата" вызван на заседание КДК за агрессивное поведение в игре с "Краснодаром"

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что защитник "Ахмата" Усман Ндонг вызван на заседание комитета по итогам 11-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
"Рассмотрим удаление Ндонга за агрессивное поведение. Он приглашен на заседание", - передает слова Григорьянца "СЭ".

Напомним, защитник "Ахмата" Усман Ндонг был удален за удар капитана "Краснодара" Эдуарда Сперцяна. Инцидент произошел на 85-й минуте матча 11-го тура чемпионата России. После игры сенегальский футболист объяснил свое поведение тем, что соперник оскорбил его на рассовой почве.

