Защитник "Ахмата" вызван на заседание КДК за агрессивное поведение в игре с "Краснодаром"

Напомним, защитник "Ахмата" Усман Ндонг был удален за удар капитана "Краснодара" Эдуарда Сперцяна. Инцидент произошел на 85-й минуте матча 11-го тура чемпионата России. После игры сенегальский футболист объяснил свое поведение тем, что соперник оскорбил его на рассовой почве.
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что защитник "Ахмата" Усман Ндонг вызван на заседание комитета по итогам 11-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"