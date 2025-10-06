Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
5 - 1 5 1
УралЗавершен

Федотов высказался о назначенном пенальти в матче "Акрон" - "Зенит"

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал решение главного судьи матча "Акрон" - "Зенит" (1:1) Сергея Цыганок поставить пенальти на последней минуте матча.
Фото: ФК "Зенит"
- Момент мог стать ключевым, но не стал. Правильное решение принял Москалёв на VAR, который позвал Цыганка на просмотр. Оценка не снижена, потому что арбитр не мог увидеть нарушения, - сказал Федотов "Чемпионату".

Напомним, 4 октября "Акрон" сыграл вничью с "Зенитом" в матче 11-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги со счетом 1:1. Нападающий тольяттинцев Артем Дзюба мог добыть победу для своей команды, однако не реализовал пенальти на 95-й минуте матча.

На данный момент "Зенит" идет на четвертом месте в РПЛ с 20 очками, "Акрон" располагается на 13-й строчке с 8 баллами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится