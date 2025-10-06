Матчи Скрыть

Дзюба поделился эмоциями от матча ЦСКА - "Спартак"

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба высказался о матче 11-го тура РПЛ между ЦСКА и "Спартаком" (3:2).
Фото: ФК "Спартак"
- Прикольное дерби, потрясающий матч. Болельщики получили весь спектр эмоций. Думаю, что ЦСКА был чуточку лучше, заслужил, - сказал Дзюба "СЭ".

Напомним, вчера, 5 октября, подопечные Фабио Челестини обыграли московский "Спартак" в матче 11-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2. В составе ЦСКА отличились Кирилл Глебов, Иван Обляков и Данил Круговой. За "Спартак" голы забили Жедсон Фернандеш и Ливай Гарсия.

На данный момент ЦСКА является лидером в РПЛ, имея в своем активе 24 очка. "Спартак" располагается на шестом месте с 18 баллами.

